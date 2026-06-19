Визначено найкращого гравця матчу Мексика – Південна Корея на ЧС-2026

Півзахисник Гвадалахари Луїс Ромо був визнаний найкращим гравцем поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Мексики та Південної Кореї (1:0).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Для 31-річного футболіста це був дебютний матч у кар'єрі на Мундіалях. Він став автором єдиного гола в зустрічі.

Загалом гравець провів 64 поєдинки за "Ель Трі". В його активі є п'ять забитих м'ячів і шість асистів.

Свій наступний матч мексиканці проведуть 25 червня о 4:00 за київським часом. Їхнім суперником буде збірна Чехії.

"Ель Трі" стали першою командою, яка вже пробилась у плейоф. Господарі турніру виграли обидва стартові поєдинки на турнірі.