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Визначено найкращого гравця матчу Мексика – Південна Корея на ЧС-2026

Денис Іваненко — 19 червня 2026, 06:45
Визначено найкращого гравця матчу Мексика – Південна Корея на ЧС-2026
Збірна Мексики з футболу
Getty Images

Півзахисник Гвадалахари Луїс Ромо був визнаний найкращим гравцем поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Мексики та Південної Кореї (1:0).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Для 31-річного футболіста це був дебютний матч у кар'єрі на Мундіалях. Він став автором єдиного гола в зустрічі.

Загалом гравець провів 64 поєдинки за "Ель Трі". В його активі є п'ять забитих м'ячів і шість асистів.

Свій наступний матч мексиканці проведуть 25 червня о 4:00 за київським часом. Їхнім суперником буде збірна Чехії.

"Ель Трі" стали першою командою, яка вже пробилась у плейоф. Господарі турніру виграли обидва стартові поєдинки на турнірі.

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