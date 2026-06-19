Ми грали саме так, як і планували: наставник Південної Кореї – про поразку від Мексики на ЧС-2026

Головний тренер збірної Південної Кореї Хон Мьон Бо поділився думками щодо матчу проти Мексики (0:1) на чемпіонаті світу з футболу.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

Спеціаліст заявив, що команда виконала план на гру. Все вирішила одна помилка, проте він не опускає руки та налаштований пробитись до плейоф.

"Ми грали саме так, як і планували. Те, як ми пропустили гол, розчаровує. Ми віддамо всі сили в останньому матчі групового етапу. Я просив гравців зберігати спокій і грати у нашу гру. Все було непогано. Ми залишалися зібраними протягом усього матчу. Тепер ми зосередимося на підготовці до наступної гри", – сказав тренер.

Зазначимо, що після перших двох турів Південна Корея має у своєму активі три залікові бали. В останньому матчі групового етапу вона зіграє проти збірної ПАР.

Це протистояння відбудеться 25 червня. Воно розпочнеться о 4:00 за київським часом.