Мексика – Південна Корея: відеоогляд матчу ЧС-2026, в якому "Ель Трі" забезпечили собі вихід у плейоф

У ніч із 18 на 19 червня збірна Мексики переграла Південну Корею з мінімальним рахунком 1:0 у другому турі чемпіонату світу-2026 з футболу.

Головним героєм цієї зустрічі став Луїс Ромо. Він забив переможний гол на 50-й хвилині.

Врешті-решт саме 31-річний півзахисник був визнаний найкращим гравцем поєдинку. Його взяття воріт допомогло "Ель Трі" завчасно гарантувати собі вихід у плейоф Мундіалю.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група A, 2-й тур, 19 червня

Мексика – Південна Корея 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 50 Ромо

Відеоогляд матчу Мексика – Південна Корея

Зазначимо, що свій наступний матч мексиканці проведуть 25 червня о 4:00 за київським часом. Їхнім суперником буде збірна Чехії.

Корейці в останньому турі гратимуть проти Південної Африки. Ці поєдинки відбуватимуться паралельно.