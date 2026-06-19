Мексика – Південна Корея: відеоогляд матчу ЧС-2026, в якому "Ель Трі" забезпечили собі вихід у плейоф
Мексика – Південна Корея, відеоогляд матчу ЧС-2026
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У ніч із 18 на 19 червня збірна Мексики переграла Південну Корею з мінімальним рахунком 1:0 у другому турі чемпіонату світу-2026 з футболу.
Головним героєм цієї зустрічі став Луїс Ромо. Він забив переможний гол на 50-й хвилині.
Врешті-решт саме 31-річний півзахисник був визнаний найкращим гравцем поєдинку. Його взяття воріт допомогло "Ель Трі" завчасно гарантувати собі вихід у плейоф Мундіалю.
Чемпіонат світу-2026 з футболу
Група A, 2-й тур, 19 червня
Мексика – Південна Корея 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 50 Ромо
Зазначимо, що свій наступний матч мексиканці проведуть 25 червня о 4:00 за київським часом. Їхнім суперником буде збірна Чехії.
Корейці в останньому турі гратимуть проти Південної Африки. Ці поєдинки відбуватимуться паралельно.