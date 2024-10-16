Погба із дружиною стали зірками на прем'єрі французького фільму

Гравець Ювентуса Поль Погба увірвався до світи моду та селебриті, завітавши на прем'єру фільму.

Футболіст взяв із собою дружину Зулай. Пара відвідала французьке кіно, ставши зірками на червоній доріжці.

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Зазначимо, що кохану Поля особисто фотографував один із головних європейських фотографів, який не так давно проводив фотосесію для Джорджини Родрігес.

Нагадаємо, дружина Поля Погба — Марія Зулає Салауес, болівійська модель. Пара почала зустрічатися у 2017 році та публічно підтвердила свої стосунки у 2018 році під час чемпіонату світу. Існує припущення, що вони одружилися приблизно в цей час, оскільки Марія змінила своє прізвище на Погба в соціальних мережах.

У пари також є троє дітей. Їхній перший син, Лабіль Шакур, народився у 2019 році, другий син, Кеян, з'явився у 2020-му. У 2023 році у родині Погба з'явився третій син.

Що стосується самого Погба, гравцю нещодавно скоротили терміни дискваліфікації після вживання допінгу. Вже взимку відомий хавбек повернеться у футбол.