Від похоронного бюро до моделі: дружина одноклубника Довбика шокувала своєю історією

Пауло Дібала та його дружина Оріана Сабатіні продовжують дивувати своїми життєвими історіями.

Гравець Роми нещодавно одружився з Оріаною, яка є співачкою та моделлю. Проте мало хто знає, що вона раніше працювала в похоронному бюро і вивчала бальзамування.

Дівчина завжди цікавилася темою смерті, і в якийсь момент вирішила реалізувати цей інтерес, здобувши освіту у сфері бальзамування. У новому інтервʼю вона розповіла, що навіть допомогла похоронному агенту підготувати тіло для похорону, а Дібала підтримував її, супроводжуючи до бюро.

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Нагадаємо, пара познайомилася у 2017 році та швидко стала популярною. У 2020 році вони разом перенесли коронавірус, ділячись своїм життям на карантині з підписниками.

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Нещодавно Оріана також шокувала шанувальників, зізнавшись у своїй бісексуальності. Крім того, вона наголосила, що дівчата її приваблюють навіть більше, ніж чоловіки.

Ця пара продовжує привертати увагу не лише завдяки своїм професійним досягненням, але й незвичним інтересам та сміливим заявам.