Погба: Я готовий піти на скорочення зарплати, щоб залишитися в Ювентусі

Зірковий півзахисник Ювентуса Поль Погба розповів, що він готовий піти на скорочення зарплати, аби залишитися в туринській команді.

Його слова передає La Gazzetta dello Sport.

"Я готовий піти на зниження зарплати, щоб залишитися в Ювентусі. Чи спілкувався я з Тьяго Моттою? У мене не було можливості побачитися з ним або поговорити, але цей момент настане. Я думаю, що повернуся готовим тренуватися і грати з Юве. Зараз я гравець Ювентуса. І за мене має говорити моя робота на полі, а Тьяго Мотта буде судити. Розмовляти це добре, але я хочу грати, і в Ювентусі, і у Франції. Я хочу бути найкращим", – сказав гравець.

Нещодавно стало відомо про скорочення термінів дискваліфікації Погба за допінг з 4 років до 18 місяців після виграної апеляції. Француз був відсторонений від футболу з 11 вересня 2023 року.

Він зможе повернутися до тренувань у січні 2025 року, а з березня матиме право брати участь в офіційних матчах. Попри це, Ювентус все одно планує розірвати контракт з хавбеком.