Кохана Роналду у шикарному вбранні відвідала Paris Fashion Week 2024

Кохана нападаника Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду стала однією із зірок на модному івенті в Парижі.

Джорджина Родрігес прибула на Paris Fashion Week 2024 у шикарному сріблястому платті, що вмить розлетілося у соцмережах. Також модель здивувала кількістю дорогоцінностей, які вона на себе одягнула. За оцінкою експертів. вартість прикрас становить більше декількох сотень тисяч доларів.

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На самому показі іспанка встигла познайомитися зі світовими селебриті. Камери застали її за розмовою з американською реп-виконавицею Cardi B, а також у компанії відомих дизайнерів.

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Нагадаємо, Роналду та Родрігес познайомилися у 2016 році в бутіку Gucci в Мадриді, де Джорджина працювала продавчинею. В одному з інтерв'ю вона згадувала, що їхня перша зустріч була дуже випадковою та короткою, але вона справила сильне враження на обох. Згодом вони зустрілися ще раз на світському заході, після чого їхні стосунки почали розвиватися.

За цей час у пари народилося двоє спільних дітей: дочка Алана Мартіна, яка з'явилася на світ у 2017 році, та Белла Есмеральда, яка народилася у 2022 році. Під час народження другої дитини Джорджина очікувала двійню, але син, на жаль, помер при пологах.

Крім того, Роналду має трьох дітей від сурогатних матерів: старшого сина Кріштіану-молодшого, який народився у 2010 році, та близнюків Єву і Матео, що народилися в 2017 році. Таким чином, у пари разом п'ятеро дітей.