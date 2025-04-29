Колишня зірка МЮ та Ювентуса може продовжити кар'єру в МЛС
Поль Погба
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Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед, Ювентуса та збірної Франції Поль Погба може стати гравцем Ді Сі Юнайтед.
Про це повідомляє Washington Post.
Представник МЛС має першочергове право на переговори з 32-річним футболістом серед усіх команд чемпіонату та веде їх вже протягом останніх двох місяців.
Цікаво, що це єдина пропозиція, яку отримував Погба з того часу, як відбув дискваліфікацію за допінг. Загалом француз залишався без футболу з 2023 року.
Нагадаємо, що хавбек перебуває у статусі вільного агента після того, як він домовився з Ювентусом про розірвання контракту.
Раніше у Марселі пояснили, чому відмовились від ідеї підписання контракту з Погба.