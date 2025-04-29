Колишня зірка МЮ та Ювентуса може продовжити кар'єру в МЛС

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед, Ювентуса та збірної Франції Поль Погба може стати гравцем Ді Сі Юнайтед.

Про це повідомляє Washington Post.

Представник МЛС має першочергове право на переговори з 32-річним футболістом серед усіх команд чемпіонату та веде їх вже протягом останніх двох місяців.

Цікаво, що це єдина пропозиція, яку отримував Погба з того часу, як відбув дискваліфікацію за допінг. Загалом француз залишався без футболу з 2023 року.

Нагадаємо, що хавбек перебуває у статусі вільного агента після того, як він домовився з Ювентусом про розірвання контракту.

Раніше у Марселі пояснили, чому відмовились від ідеї підписання контракту з Погба.