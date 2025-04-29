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Колишня зірка МЮ та Ювентуса може продовжити кар'єру в МЛС

Володимир Максименко — 29 квітня 2025, 13:42
Колишня зірка МЮ та Ювентуса може продовжити кар'єру в МЛС
Поль Погба
Getty Imges

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед, Ювентуса та збірної Франції Поль Погба може стати гравцем Ді Сі Юнайтед.

Про це повідомляє Washington Post.

Представник МЛС має першочергове право на переговори з 32-річним футболістом серед усіх команд чемпіонату та веде їх вже протягом останніх двох місяців.

Цікаво, що це єдина пропозиція, яку отримував Погба з того часу, як відбув дискваліфікацію за допінг. Загалом француз залишався без футболу з 2023 року.

Нагадаємо, що хавбек перебуває у статусі вільного агента після того, як він домовився з Ювентусом про розірвання контракту. 

Раніше у Марселі пояснили, чому відмовились від ідеї підписання контракту з Погба.

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Поль Погба

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