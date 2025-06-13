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Монако завершує трансфер нападника Барселони

Олександр Булава — 13 червня 2025, 19:39
Монако завершує трансфер нападника Барселони
Ансу Фаті
Getty Images

Монако близький до завершення трансферу 22-річного нападника Барселони Ансу Фаті.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби наразі узгоджують останні деталі переходу, який відбудеться на правах оренди на сезон-2025/26. Угода перебуває на завершальній стадії. 

У минулому сезоні Фаті не мав стабільного місця в складі чемпіонів Іспанії: він з'явився на полі в 11 матчах колективу Ганса-Дітера Фліка у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює його варість в 5 мільйонів євро.

Зазначимо, що у сезоні-2023/24 Ансу вже виступав в оренді за Брайтон. Він зіграв за англійську команду 27 матчів, у яких забив 4 голи й оформив 1 асист.

Раніше повідомлялося, що скандальний півзахисник Поль Погба може продовжити кар'єру у Монако.

Барселона Чемпіонат Франції, Ліга 1 Монако Футбольні трансфери Ансу Фаті

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