Чому б нам цього не зробити: Почеттіно назвав амбітну ціль збірної США після виходу в 1/8 фіналу ЧС-2026

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно висловився про вихід своєї команди в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Його слова передає Bleacher Report.

Американці пробились до цієї стадії турніру, здолавши Боснію та Герцеговину з рахунком 2:0. Після фінального свистка фахівець розхвалив підопічних, заявивши, що на цьому господарі турніру не збираються зупинятись, адже мають амбітні цілі.

"Я дуже пишаюся. Гравці заслужили цей результат. Те, як ми боролися з дуже сильною командою, вражає. Я пишаюся всіма своїми футболістами та персоналом. Уболівальники сьогодні знову надали велику підтримку. Це було незвичайне переживання. Чи претендуємо ми на трофей? Чому б нам цього не зробити?" – сказав аргентинець.

Зазначимо, що США вже знають свого суперника в 1/8 фіналу. Вони зустрінуться зі збірною Бельгії.

Гра відбудеться 7 липня. Вона розпочнеться о 3:00 за київським часом.