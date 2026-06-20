Фантастична гра: Почеттіно – про перемогу США у матчі з Австралією на ЧС-2026

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно оцінив перемогу над Австралією (2:0) у матчі 2-го туру групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Його слова передає ФІФА.

Американці завдяки перемозі забезпечили участь у плейоф ЧС-2026, в активі команди – 6 очок.

"Думаю, це була фантастична гра, дуже добрий перший тайм. Мені здається, що ми домінували. Коли у грудні відбулося жеребкування, я думав, що це буде складна гра. Я дуже радий за вболівальників", – сказав тренер.

Також фахівець пояснив відсутність одного з лідерів американців – Крістіана Пулішича.

"Крістіан не мав змоги зіграти, але якщо ми хочемо виграти цей турнір, нам потрібна вся команда. Сподіваюсь, він зможе якнайшвидше допомогти команді", – підсумував Почеттіно.

Нагадаємо, у 1-му турі США розгромили Парагвай, водночас Австралія впевнено здолала Туреччину.

Як відомо, першим учасником 1/16 стала Мексика, яка 19 червня у другому турі групи А переграла Південну Корею.