Почеттіно оцінив перемогу збірної США у стартовому матчі на ЧС-2026

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно висловився про перший матч своєї команди на чемпіонаті світу, в якому вона розгромила Парагвай з рахунком 4:1.

Його слова передає BBC.

Аргентинський фахівець був дуже задоволений результатом. Він закликав усіх не розслаблятись, проте підкреслив, що пишається виступом підопічних, які впорались із тиском:

"Дуже, дуже пишаюся командою. Гравці та тренерський штаб заслуговують на величезну похвалу за цей виступ. Найважливіше – це сама гра та відчуття після неї. Ми розуміємо, що це лише початок і поки що нічого не означає. Це лише один матч. Тепер потрібно діяти розумно та продовжувати рухатися в цьому напрямку. Але ми дуже щасливі, адже перший матч завжди надзвичайно складний: ти господар чемпіонату світу, на тебе тиснуть очікування. Проте ми впоралися з цим тиском і відповідальністю. Перші 45 хвилин були неймовірними – важко знайти команду, яка грала б на такому рівні. Я дуже щасливий і дуже пишаюся. Також хочу відзначити вболівальників. Саме цього ми й чекали. Коли говорять про Америку, то мають на увазі цю пристрасть і ці емоції. Тепер усі бачать, що футбол у США – це справді масштабне явище, великий спорт".

Зазначимо, що ця розгромна перемога стала повторення рекорду для збірної США на чемпіонатах світу. Востаннє вони вигравали на Мундіалях з різницею у три голи на ЧС-1930.

Нагадаємо, що найкращим гравцем поєдинку проти Парагваю визнали американського форварда, який відзначився дублем. Для нього це був дебют на чемпіонатах світу.