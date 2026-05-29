Мілан вступив у переговори з екстренером Тоттенгема та Челсі

Новим головним тренером Мілана може стати нинішній наставник збірної США Маурісіо Почеттіно.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, перші контакти між сторонами вже відбулися, і вони були позитивними. Аргентинський фахівець планує залишити збірну США після чемпіонату світу-2026 та повернутися до клубної роботи.

Інтерес Мілана до Почеттіно активізувався після того, як італійському клубу відмовив Андоні Іраола. Очікується, що іспанський фахівець продовжить кар'єру в леверкузенському Баєрі або Крістал Пелес.

Нагадаємо, в 2009 – 2024 роках Почеттіно працював на клубному рівні з Еспаньолом, Саутгемптоном, Тоттенгемом, ПСЖ та Челсі. Раніше 54-річний аргентинець оприлюднив заявку збірної США на ЧС-2026.