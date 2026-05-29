Мілан вступив у переговори з екстренером Тоттенгема та Челсі
Маурісіо Почеттіно
Новим головним тренером Мілана може стати нинішній наставник збірної США Маурісіо Почеттіно.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За його інформацією, перші контакти між сторонами вже відбулися, і вони були позитивними. Аргентинський фахівець планує залишити збірну США після чемпіонату світу-2026 та повернутися до клубної роботи.
Інтерес Мілана до Почеттіно активізувався після того, як італійському клубу відмовив Андоні Іраола. Очікується, що іспанський фахівець продовжить кар'єру в леверкузенському Баєрі або Крістал Пелес.
Нагадаємо, в 2009 – 2024 роках Почеттіно працював на клубному рівні з Еспаньолом, Саутгемптоном, Тоттенгемом, ПСЖ та Челсі. Раніше 54-річний аргентинець оприлюднив заявку збірної США на ЧС-2026.