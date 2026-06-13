Почеттіно пояснив заміну Пулішича у матчі з Парагваєм

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно пояснив ранню заміну атакувального півзахисника Крістіана Пулішича у матчі проти Парагваю (4:1).

Його слова передає журналіст Бен Джейкобс.

Гравця замінили у перерві через пошкодження за рахунку 3:0 на користь американців. 27-річний хавбек до цього встиг відзначитись асистом.

"Крістіан отримав удар по литці, і ми не хотіли ризикувати, бо йому було трохи важко. Сподіваюся, нічого серйозного, і він буде готовий до матчу з Австралією", – розповів Почеттіно.

Зазначимо, що ця розгромна перемога стала повторення рекорду для збірної США на чемпіонатах світу. Востаннє вони вигравали на Мундіалях з різницею у три голи на ЧС-1930.

Нагадаємо, що найкращим гравцем поєдинку проти Парагваю визнали американського форварда, який відзначився дублем. Для нього це був дебют на чемпіонатах світу.