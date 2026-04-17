Реал обрав двох фаворитів на посаду головного тренера

Мадридський Реал ймовірно, знову завершить сезон без трофеїв. У зв'язку з цим керівництво клубу планує залучити відомого тренера на наступний сезон.

Про це повідомляє L'Équipe.

Після вильоту у чвертьфіналі Ліги чемпіонів від Баварії (1:2, 3:4) "вершкові" наближаються до сумного завершення сезону. Якщо не станеться дива в Ла Лізі, клуб, швидше за все, завершить черговий сезон без жодного великого титулу. Це станеться вдруге поспіль. Такого з ним не траплялося вже шістнадцять років (2008–2010).

Позиція нинішнього наставника Альваро Арбелоа залишається нестабільною на тлі неоднозначних результатів команди.

Тому, керівництво клубу вже вивчає варіанти заміни іспанцю. Серед основних претендентів – наставник Мілана Массіміліано Аллегрі та головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно.

Напередодні повідомлялося, що наставник збірної Франції Дідьє Дешам може влітку поточного року очолити мадридський Реал.