Реал обрав двох фаворитів на посаду головного тренера
Мадридський Реал ймовірно, знову завершить сезон без трофеїв. У зв'язку з цим керівництво клубу планує залучити відомого тренера на наступний сезон.
Про це повідомляє L'Équipe.
Після вильоту у чвертьфіналі Ліги чемпіонів від Баварії (1:2, 3:4) "вершкові" наближаються до сумного завершення сезону. Якщо не станеться дива в Ла Лізі, клуб, швидше за все, завершить черговий сезон без жодного великого титулу. Це станеться вдруге поспіль. Такого з ним не траплялося вже шістнадцять років (2008–2010).
Позиція нинішнього наставника Альваро Арбелоа залишається нестабільною на тлі неоднозначних результатів команди.
Тому, керівництво клубу вже вивчає варіанти заміни іспанцю. Серед основних претендентів – наставник Мілана Массіміліано Аллегрі та головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно.
Напередодні повідомлялося, що наставник збірної Франції Дідьє Дешам може влітку поточного року очолити мадридський Реал.