Плімут захисника Максима Таловєрова розгромно програв Шеффілду Венсдей у матчі 36 туру Чемпіоншипу.

Український футболіст вийшов у старті, однак не зміг допомогти команді уникнути поразки. Статистичний портал SofaScore оцінив гру Таловєрова у 6,7 балів, що стало однією з кращих оцінок у складі "піратів".

Нагадаємо, спонсором Шеффілда є "MOCKBA Modular". Раніше Чемпіон розповів, що власниками цієї компанії є росіяни, які відкрито підтримують війну Росії проти України.

Нещодавно Плімут грав проти Манчестер Сіті в Кубку Англії, а Таловєров став одним з найкращих гравців своєї команди. Саме український захисник відкрив рахунок у матчі.

Оборонець приєднався до Плімута в останній день січня за рекордну для Аргайл суму. За цей час українець зіграв сім матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома забитими м'ячами.