Манчестер Сіті підписав воротаря збірної Північної Ірландії

Голкіпер Шеффілд Венздей і збірної Північної Ірландії Пірс Чарльз став гравцем Манчестер Сіті.

Проте повідомляє пресслужба англійського клубу

Контракт із 20-річним воротарем розрахований на п'ять років – до літа 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 3 мільйони євро плюс бонуси.

Наступний сезон Чарльз проведе в оренді в клубі Чемпіоншипу Квінз Парк Рейнджерс. Для воротаря це повернення в структуру Манчестер Сіті: раніше він займався в академії цього клубу до 2021 року, після чого перебрався у Шеффілд Венздей. На рахунку Чарльза 12 матчів за збірну Північної Ірландії.

Минулого тижня Манчестер Сіті продав у Фенербахче центрального захисника збірної Нідерландів Натана Аке.