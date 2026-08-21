Компанія росіянина MOCKBA Ltd більше не є спонсором Шеффілд Венсдей

Компанія росіянина Павла Матвєєва Mockba Ltd, яка у сезоні-2024/25 була титульним спонсором клубу Чемпіоншипу Шеффілда Венсдей, більше не є партнером команди.

Згадка про неї зникла з офіційного сайту Шеффілда.

Ще наприкінці 2025 року Mockba була у списку спонсорів одного з найстаріших клубів Англії. Також щонайменше три роки компанія співпрацювала з ФК Гаддерсфілд Таун (до сезону-2024/25 включно).

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Додамо, що MOCKBA Ltd загалом заборгувала кредиторам близько 1,26 млн фунтів стерлінгів, через що у грудні 2025 року британська податкова служба HMRC (близько 719 тисяч боргу) звернулася до суду з вимогою ліквідувати Mockba.

29 січня 2026-го суд призначив адміністраторів, які вирішили зберегти бізнес. Для цього його продали новій компанії. Покупцем стала Mockba Modular Group Ltd, зареєстрована наприкінці 2025 року, власником якої є той самий Павєл Матвєєв.

Ціна продажу склала 72 тисячі фунтів, а також передбачалася додаткова виплата у розмірі 5% доходу від майбутніх контрактів. Що ж до заборгованості, то більшість кредиторів у підсумку не отримають нічого – 7 квітня вони схвалили цю пропозицію.

Зауважимо, що станом на 21 серпня 2026 року сайт "MOCKBA Modular" видає помилку, також більше не існує сторінки на LinkedIn (натомість з'явився акаунт MOCKBA MODULAR GROUP), а у Фейсбуці та Інстаграмі останні пости були опубліковані ще у 2024-му та 2023-му відповідно.

Шеффілд Венсдей з нового сезону виступає у третьому за силою футбольному дивізіоні Англії. У минулому сезоні клуб оформив найшвидший виліт в історії англійського футболу, вибувши з Чемпіоншипа за 13 турів до його закінчення.