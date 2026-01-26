Українська правда
Челсі підписав 17-річного захисника з Шеффілд Венсдей

Микола Літвінов — 26 січня 2026, 15:34
Іса Алао
chelseafc.com

Лондонський Челсі оголосив про підписання контракту з юним лівим захисником Ісою Алао.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода з 17-річним футболістом розрахована до 2028 року. Очікується, що на початковому етапі футболіст приєднається до команди U-21.

Алао є вихованцем академії Шеффілд Венсдей. Свій дебют за першу команду "сов" він здійснив ще у серпні. У поточному сезоні провів загалом 5 поєдинків на дорослому рівні: захисник двічі виходив на поле в матчах Чемпіоншипу та Кубку англійської ліги, а також зіграв одну зустріч у рамках Кубку Англії.

Нагадаємо, що лондонці вивчають можливість підписання бразильського півзахисника Дугласа Луїса на правах оренди на решту поточного сезону.

Челсі

