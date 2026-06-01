Чорноморець переміг Металіст та повернувся в УПЛ, ЮКСА розгромила Ниву у 30 турі Першої ліги

У понеділок, 1 червня, відбулися шість матчів останнього 30-го туру Першої ліги сезону-2025/26.

Тарасівська ЮКСА розгромила Ниву (3:0) та зберегла прописку в Першій лізі. Напередодні поєдинку "хрестоносці" підписали бразильського нападника Руана, який через травму не зміг вийти на поле. За його відсутності голи забивали Жданович, Емере та Ситников.

Фенікс-Маріуполь здобув переконливу перемогу над Вікторією, яку перед матчем залишив головний тренер Анатолій Безсмертний. Агробізнес мінімально здолав Чернігів. Фіналіст Кубку України гратиме перехідні матчі за збереження прописки в Першій лізі.

Прикарпаття-Благо на виїзді розгромило Пробій. У команді з Івано-Франківська результативні удари на рахунку Цюцюри, Трофимюка та Француза.

Інгулець вдома поступився Лівому Берегу. У "лелек" голи забивали Шастал, Вікентій та Назар Волошини, а у "козаків" відзначився Тузенко.

В останньому матчі ігрового дня Чорноморець мінімально здолав Металіс завдяки голу Герича та виборов другу путівку до УПЛ.

Чемпіонат України – Перша ліга30 тур, 1 червня

Фенікс-Маріуполь – Вікторія 2:0 (2:0)

Гол: 1:0 – 14 Сидоренко, 2:0 – 18 Оріховський

Пробій – Прикарпаття-Благо 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 16 Цюцюра, 0:2 – 42 Трофимюк, 0:3 – 72 Француз

Агробізнес – Чернігів 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 29 Толочко

Інгулець – Лівий Берег 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 36 Шастал, 0:2 – 73 В.Волошин, 1:2 – 77 Тузенко, 1:3 – 85 Н.Волошин

Чорноморець – Металіст 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 63 Герич

ЮКСА – Нива – 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 5 Жданович, 2:0 – 45+1 Емере, 3:0 – 72 Ситников

Останній матч 30-го туру УПЛ між Металургом та Буковиною відбудеться у вівторок, 2 червня. Результат поєдинку вже не впливатиме на розподіл місць.

Таким чином, Буковина та Чорноморець з наступного сезону гратимуть в УПЛ. Лівий Берег та Агробізнес зустрінуться у перехідних матчах з Олександрією та Кудрівкою відповідно. Поділля та Металург Запоріжжя посіли останні два місця в турнірній таблиці. У разі зняття Ворскли хмельницька команда гратиме перехідні матчі з представником Другої ліги.

Напередодні Ворсла зіграла внічию з Поділлям. Команда з Полтави через борги втратила професійний статус та не отримала допуск до сезону-2026/27.