Півзахисник збірної Ісландії: Настав час переграти Україну

Півзахисник збірної Ісландії Хакон Арнар Гаральдссон прокоментував перемогу над Азербайджаном та поділився очікуваннями від гри проти України у кваліфікації до ЧС-2026.

Слова гравця Лілля наводить Mbl.is.

"Ми контролювали гру як з м'ячем, так і без нього. Ми приїхали сюди, набрали три очки, виграли 2:0 і зберегли свої ворота сухими. Настав час обіграти Україну. Якщо ми потрапимо до плейоф, у нас буде достатньо шансів, щоб потрапити на чемпіонат світу", – розповів Гаральдссон.

Напередодні "синьо-жовті" розгромно поступилися французам, чим погіршили своє турнірне становище. Тепер для виходу у плейоф збірна України має тільки перемагати Ісландію.

Номінально домашній для України матч з Ісландією відбудеться у Варшаві, 16 листопада. Початок – о 19:00.

Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок.