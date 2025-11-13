Ісландія обіграла Азербайджан, Норвегія розгромила Естонію у відборі на ЧС-2026
У четвер, 13 листопада, відбулися перші матчі 5-го туру відбіркового етапу на чемпіонат світу-2026.
Так, у групі збірної України, яка о 21:45 зіграє проти Франції, Ісландія впевнено перемогла Азербайджан.
В інших вже зіграних зустрічах Норвегія не помітила Естонію, а Угорщина переграла Вірменію.
Кваліфікація ЧС-2026
13 листопада
Група D
Азербайджан – Ісландія 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 – 20 Гудмундссон, 0:2 – 39 Інгасон
- 21:45. Франція – Україна
Група F
Вірменія – Угорщина 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 33 Варга
- 21:45. Ірландія – Португалія
Група I
Норвегія – Естонія 4:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 50 Серлот, 2:0 – 52 Серлот, 3:0 – 56 Голанд, 4:0 – 62 Голанд, 4:1 – 65 Саарма
- 21:45. Молдова – Італія
Група K
- 21:45. Англія – Сербія
- 21:45 Андорра – Албанія
Поєдинок Франція – Україна відбудеться сьогодні, 13 листопада. Початок гри – о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.
Раніше повідомлялося, що двоє лідерів збірної України не потрапили в заявку на матч.