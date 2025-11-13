Ісландія обіграла Азербайджан, Норвегія розгромила Естонію у відборі на ЧС-2026

У четвер, 13 листопада, відбулися перші матчі 5-го туру відбіркового етапу на чемпіонат світу-2026.

Так, у групі збірної України, яка о 21:45 зіграє проти Франції, Ісландія впевнено перемогла Азербайджан.

В інших вже зіграних зустрічах Норвегія не помітила Естонію, а Угорщина переграла Вірменію.

Кваліфікація ЧС-2026

13 листопада

Група D

Азербайджан – Ісландія 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 20 Гудмундссон, 0:2 – 39 Інгасон

21:45. Франція – Україна

Група F

Вірменія – Угорщина 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 33 Варга

21:45. Ірландія – Португалія

Група I

Норвегія – Естонія 4:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 50 Серлот, 2:0 – 52 Серлот, 3:0 – 56 Голанд, 4:0 – 62 Голанд, 4:1 – 65 Саарма

21:45. Молдова – Італія

Група K

21:45. Англія – Сербія

21:45 Андорра – Албанія

Поєдинок Франція – Україна відбудеться сьогодні, 13 листопада. Початок гри – о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.

Раніше повідомлялося, що двоє лідерів збірної України не потрапили в заявку на матч.