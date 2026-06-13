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Бражко: Ми нікого не боїмося в Лізі Європи

Олег Дідух — 13 червня 2026, 16:44
Бражко: Ми нікого не боїмося в Лізі Європи
Володимир Бражко
ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Київ Володимир Бражко поділився очікуваннями від виступів у Лізі Європи наступного сезону, де команді доведеться стартувати вже у першому кваліфікаційному раунді.

Слова Бражка наводить пресслужба киян.

"Це дуже складний шлях, але ми самі поставили себе в таку ситуацію. Тепер потрібно виправляти її власними силами. Будемо добре працювати на зборах, щоб показати результат уже в офіційних матчах.

Звісно, чекаю на жеребкування. Але, якщо чесно, немає великої різниці, з ким грати. Нікого не боїмося, хочеться гідно проявити себе в єврокубках", – заявив хавбек.

Нагадємо, раніше Динамо підписало воротаря Ниви Тернопіль Іллю Ольхового.

Динамо Київ Ліга Європи Володимир Бражко

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