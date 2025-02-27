Суркіс – про зірваний трансфер Бражка: Динамо ніколи нікого не тримає силоміць

Президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів, що Володимир Бражко адекватно відреагував на те, що клуб не домовився із Вулвергемптоном про трансфер.

Його слова передає пресслужба киян.

" Бражко не перший рік в системі Динамо, отже чудово знає, що ми ніколи нікого не тримаємо силоміць або умовляннями. Якщо гравець дійсно хоче змінити клуб і це відповідає інтересам Динамо, то ми завжди йдемо назустріч. Крім того, це професійний футбол, в якому далеко не всі переговори закінчуються підписанням угоди.

Це нормальний процес, головне, щоб реакція на це була адекватною. З боку Бражка все було професійно, мені навіть здається, що ця ситуація додасть йому мотивації та бажання грати ще краще ", – сказав Суркіс.

Сам Бражко також прокоментував цю ситуацію, заявивши, що Динамо посідає особливе місце в його житті. Тому він був радий підписати новий контракт із командою.

" Динамо у моєму житті займає особливе місце. Я виріс та став професійним гравцем у цьому клубі, повністю довіряю керівництву та дуже хочу перемагати з командою на всіх рівнях. Мені довіряють в клубі, я відчуваю, що можу прогресувати та розвиватися, приносити користь та зробити крок вперед. Цей клуб дуже багато для мене зробив у тому числі у складній для мене ситуації ".

Нагадаємо, Володимир дебютував за першу команду наприкінці липня 2023 року, провівши перед цим сезон в оренді в луганській Зорі. У складі "біло-синіх" за неповних два сезони провів 57 матчів, забив 10 м'ячів. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 9 млн євро.