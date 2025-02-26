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Динамо продовжило контракт із Бражком

Олександр Булава — 26 лютого 2025, 18:44
Динамо продовжило контракт із Бражком
ФК Динамо

Півзахисник Динамо Володимир Бражко підписав новий контракт з клубом.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Нова угода 23-річного гравця розрахована до 30 червня 2029 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Володимир дебютував за першу команду наприкінці липня 2023 року, провівши перед цим сезон в оренді в луганській Зорі. У складі "біло-синіх" за неповних два сезони провів 56 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 9 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Вулвергемптон та київське Динамо не змогли домовитись щодо трансферу хавбека.

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