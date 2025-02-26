Динамо продовжило контракт із Бражком

Півзахисник Динамо Володимир Бражко підписав новий контракт з клубом.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Нова угода 23-річного гравця розрахована до 30 червня 2029 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Володимир дебютував за першу команду наприкінці липня 2023 року, провівши перед цим сезон в оренді в луганській Зорі. У складі "біло-синіх" за неповних два сезони провів 56 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 9 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Вулвергемптон та київське Динамо не змогли домовитись щодо трансферу хавбека.