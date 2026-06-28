Центральний півзахисник Динамо Київ Володимир Бражко одружився з відомою блогеркою та переможницею дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Дашою Квітковою.

Про це пара повідомила на своїх особистих сторінках у Інстаграмі.

Весілля відбулося напередодні, 27 червня. В Інстаграмі пара отримала привітання, зокрема, від офіційних акаунтів Динамо Київ і Української асоціації футболу.

Стосунки пари стали публічними на початку липня минулого року. А вже у вересні 2025 року Бражко зробив Квітковій пропозицію руки та серця під час гри в гольф.

На початку червня поточного року Квіткова показала кадри зі свого дівич-вечора. Раніше вона перебувала у шлюбі з телеведучим Нікітою Добриніним, від якого має сина Лева.