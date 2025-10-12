Півзахисник Азербайджану – про матч з Україною: Це чудова команда з якісними гравцями

Півзахисник збірної Азербайджану Мурад Хачаєв висловився напередодні матчу зі збірною України в межах відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Слова гравця Нефтчі передає Azerisport.

"Переліт пройшов добре. Нам треба відновлюватись, щоб бути готовими на матч з Україною.

Це чудова команда з якісними гравцями. Якщо ми зможемо зіграти так, як у першому матчі – візьмемо очки й на виїзді", – розповів Хачаєв.

Нагадаємо, поєдинок четвертого туру відбору до чемпіонату світу 2026 року між Азербайджаном та Україною відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом.

Збірна України завдяки перемозі над ісландцями вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки. Ісландія з трьома балами йде третьою, Азербайджан з одним заліковим пунктом четвертий.

Раніше повідомлялось, що напередодні гри з Азербайджаном тренування відновив один з півзахисників "жовто-синіх".