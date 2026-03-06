Сабо оцінив конкуренцію у збірній України на двох ключових позиціях

Легенда київського Динамо Йожеф Сабо дав свою оцінку кадровому потенціалу збірної України з футболу.

Його слова цитує META.

Зокрема, фахівець висловився про позицію воротаря. Він розповів, чи є на ній конкуренція та поділився думками про Андрія Луніна.

"Я не знаю, що має статися, щоб в основі збірної України не вийшов Трубін. Анатолій зараз, можливо, у найкращому своєму стані за всю кар'єру. Щодо Луніна, то я не знаю всіх нюансів його угоди з Реалом, але Андрію давно треба було піти, хоч би в оренду, щоб грати, а не протирати лаву запасних. Так, він по-королівськи живе в Мадриді, отримує велику зарплату, йому дарують автомобілі, життя, напевно, вдалося. Тому говорити про якусь конкуренцію з боку Луніна не доводиться", – сказав Сабо.

Також експерт розповів, кого в матчі зі Швецією в раунді плейоф відбору на ЧС-2026 бачить у ролі основного форварда. Він виділив нападника Динамо Матвія Пономаренка.

"Ще невідомо, чи він отримає виклик до збірної. Хоча я практично впевнений, що у старті вийде Ванат. Просто я вважаю, що на даний момент Матвій діє гостріше. Хоча не можна скидати з рахунків і досвідченого Романа Яремчука. Проте я віддаю перевагу форварду Динамо. Я бачу в цьому футболісті справжнього нападника. Нахабного, потужного, швидкісного та з почуттям гола. Я його називав піжоном, оскільки Матвій часто невиправдано тягнув ковдру на себе, але, мабуть, на цю тему з ним поговорили й зараз все виглядає по-іншому. Пономаренко діє різноманітніше. А як забиває Ванат? Якщо є передачі з флангу, але якщо їх немає, його не видно на полі. Я не говорю, що це поганий нападник, але він обмежений у своїх можливостях", – підсумував Сабо.

Зазначимо, що підопічні Реброва свій наступний матч зіграють 26 березня. Для виходу на чемпіонат світу їм треба здолати Швецію, а у вирішальній зустрічі 31 березня переграти переможця пари Польща – Албанія.

