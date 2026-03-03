Українська правда
Маркевич назвав форварда, якого треба викликати у збірну України

Денис Іваненко — 3 березня 2026, 08:17
Маркевич назвав форварда, якого треба викликати у збірну України
Мирон Маркевич
ФК Карпати

Досвідчений тренер Мирон Маркевич розповів, який футболіст з УПЛ заслужив на дебютний виклик у національну збірну України.

Його слова цитує Український футбол.

Фахівець підбив підсумки 18 туру, назвавши гравця, який був найкращим. Він виділив форварда Матвія Пономаренка та заявив, що той може вже зараз бути корисним для "синьо-жовтих".

"Динамівець Пономаренко. Він хороший матч провів і проти Епіцентра, зокрема, два голи забив, і загалом показує пристойний рівень. Як на мене, Пономаренка треба до збірної України викликати. Вирішувати, звісно ж, Реброву, але…

Якщо розібратися, то хто в нас зараз є з нападників, хто показує хорошу гру? Один лиш Ванат. В якому нині стані Яремчук, не зовсім зрозуміло. Він тільки недавно перейшов до Ліона, проходить процес адаптації в новій команді", – сказав Маркевич.

Зазначимо, що Пономаренко почав отримувати стабільну ігрову практику після призначення на посаду головного тренера Динамо Ігоря Костюка. За першу команду "біло-синіх" в нинішньому сезоні він провів 13 матчів, у яких забив 6 голів.

Свій наступний поєдинок кияни зіграють у Кубку України 3 березня. Їхнім суперником буде Інгулець.

Збірна України з футболу Мирон Маркевич Матвій Пономаренко

Матвій Пономаренко

