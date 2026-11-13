Тренер спрогнозував результат наступного матчу збірної України в Лізі націй

Віталій Первак зробив прогноз на поєдинок п'ятого туру Ліги націй, в якому зустрінуться збірні Північної Ірландії та України з футболу.

Про це повідомляє Sport.ua

"На мій погляд, індивідуальна майстерність українських футболістів вища, тому британці намагатимуться домогтися свого завдяки самовіддачі та домашнім заготовкам під час розіграшу стандартних положень. Але, думаю, що підопічні Андреа Мальдери не наступлять на ті самі граблі й уникнуть прикрих помилок біля своїх воріт, які призвели до розгрому на початку жовтня в Трнаві.

А оскільки за непоступливістю суперники будуть гідні одне одного, то все закінчиться підписанням мирної угоди – 1:1. Як на мене, це непоганий варіант для підопічних Мальдери, який збереже шанси на завоювання другого місця у своїй групі", – сказав екстренер Лівого берега.