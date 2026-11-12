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Визначилась суддівська бригада на матч Північна Ірландія – Україна в Лізі націй

Володимир Максименко — 12 листопада 2026, 13:34
Визначилась суддівська бригада на матч Північна Ірландія – Україна в Лізі націй
Північна Ірландія – Україна
Getty Images

Визначилася суддівська бригада, яка працюватиме на матчі збірних України та Північної Ірландії в п'ятому турі Ліги націй.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Так, головним арбітром зустрічі виступить француз Франсуа Летексьє, а допомагатимуть на лініях йому Сіріл Мюньє і Мехді Рамуні.

За систему ВАР відповідатимуть Роберт Шредер та його помічник Ерік Ваттельє.

Нагадаємо, матч між Україною та Північною Ірландією відбудеться у Белфасті 14 листопада о 21:45 за київським часом.

Франсуа Летексьє раніше двічі судив матчі українських клубів – Динамо у сезоні-2022/23 проти Штурма та Шахтар – Маккабі Тель-Авів у сезоні-2020/21. В обох поєдинках українці святкували перемоги (1:0 кияни та 2:0 донеччани, – прим. ред.).

У групі F в Лізі націй "жовто-сині" наразі посідають третє місце у турнірній таблиці за підсумками чотирьох турів, набравши чотири очки. Від лідера в особі саме Північної Ірландії українці відстають на чотири залікові бали.

Раніше хавбек Карабаха Олексій Кащук висловився про свій дебютний виклик до збірної України.

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