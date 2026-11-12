Сарапій прагне помститися Північній Ірландії за розгромну поразку у попередньому матчі Ліги націй

Захисник збірної України з футболу Едуард Сарапій заявив, що команда налаштована взяти реванш у Північної Ірландії за розгромну поразку в попередньому матчі Ліги націй.

Про це гравець повідомив у коментарі для ютуб-каналу "ВЗБІРНА".

Футболіст наголосив, що попередня поразка була вкрай неприємною для всієї команди.

"Не тільки для вболівальників, а й для гравців це було боляче. Тому, звичайно, ми хочемо помститися, тому що на таку поразку ми явно не заслуговували. Хочемо повернути прихильність вболівальників, показати нашу гарну гру", – сказав Сарапій.

Він також додав, що адаптація до вимог нового тренерського штабу на чолі з Мальдерою проходить добре, а єдина мета команди на матчі це виключно перемоги.

Нагадаємо, збірна України у поточному розіграші Ліги націй УЄФА виступає у групі F, та посідає 3 сходинку, маючи 4 очки.

У першому протистоянні проти Північної Ірландії "синьо-жовті" зазнали поразки з рахунком 0:3. Наступна зустріч між командами відбудеться у суботу, 14 листопада, і розпочнеться о 21:45 за київським часом.