Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Контракт на 4 роки. Пірло очолить збірну Італії

Олег Дідух — 24 липня 2026, 17:34
Контракт на 4 роки. Пірло очолить збірну Італії
Андреа Пірло
Getty Images

Новим головним тренером збірної Італії стане Андреа Пірло.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Раніше Жузеп Гвардіола відхилив пропозицію від Федерації футболу Італії. Після цього Пірло став беззаперечним фаворитом на посаду наставника "Скуадри адзурри".

Якщо все піде за планом, легендарний півзахисник очолить команду вже наступного тижня. 47-річний фахівець підпише контракт на чотири роки з зарплатою в 2 мільйони євро на рік.

Наразі Пірло працює в ОАЕ з клубом ФК Юнайтед, контракт розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, посада головного тренера збірної Італії стала вакантною після того, як у квітні її покинув Дженнаро Гаттузо, не зумівши вивести команду на чемпіонат світу 2026 року.

Збірна Італії з футболу Андреа Пірло

Андреа Пірло

Спілкування на паузі: Шевченко засудив візити Тотті і Пірло до Росії
Чемпіони світу 2006 року в складі збірної Італії вирішили відвідати фінал Кубку Росії в Москві
Легенда світового футболу висловився про значення Луческу у своїй кар'єрі
Легенда Мілана та збірної Італії став амбасадором російського букмекера
Легенда Мілана та Ювентуса очолить клуб Першої ліги ОАЕ

Останні новини