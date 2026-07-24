Контракт на 4 роки. Пірло очолить збірну Італії

Новим головним тренером збірної Італії стане Андреа Пірло.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Раніше Жузеп Гвардіола відхилив пропозицію від Федерації футболу Італії. Після цього Пірло став беззаперечним фаворитом на посаду наставника "Скуадри адзурри".

Якщо все піде за планом, легендарний півзахисник очолить команду вже наступного тижня. 47-річний фахівець підпише контракт на чотири роки з зарплатою в 2 мільйони євро на рік.

Наразі Пірло працює в ОАЕ з клубом ФК Юнайтед, контракт розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, посада головного тренера збірної Італії стала вакантною після того, як у квітні її покинув Дженнаро Гаттузо, не зумівши вивести команду на чемпіонат світу 2026 року.