Тренер та колишній півзахисник Мілана Андреа Пірло вважає, що загроза зриву переговорів щодо призначення на посаду наставника збірної Італії через його статус амбасадора російської букмекерської компанії "Fonbet" – це лише політична гра, а критика італійських депутатів – це лицемірство.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

На його думку, всі заяви італійських політиків з критикою його найму є нещирими, оскільки чемпіонат світу-2026 проводився у США, які спільно з Ізраїлем ведуть війну проти Ірану.

Він знає, що його контракт з національною командою перебуває під загрозою, позаяк після цього четверга президент Федерації футболу Італії Джованні Малаго більше не виходив на зв'язок із тренером.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Андреа Пірло погодився очолити збірну Італії.

Утім, невдовзі з'явилася інформація, що переговори щодо його призначення перебувають в зоні ризику через те, що Пірло з минулого року є амбасадором російської букмекерської компанії"Fonbet".

Критику щодо його найму на тлі бомбардувань України з боку збройних сил РФ висловила низка італійських політиків, а Федерація футболу Італії проведе власне розслідування щодо зв'язків Пірло з російським бізнесом.

Варто також зазначити, що окрім ролі амбасадора російської компанії "Fonbet", чемпіон світу-2006 у складі збірної Італії разом зі своїм колишнім напарником Марком Матерацці відвідав суперфінал Кубку Росії між Спартаком та Краснодаром.