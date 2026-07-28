Син Пірло відреагував на непризначення батька у збірну Італії через причетність до Росії

Ніколо Пірло, син легенди Мілана та збірної Італії, Андера Пірло заступився за батька, якого не призначили на посаду головного тренера "скуадра адзурри".

Син колишнього футболіста поділився своєю думкою щодо даної ситуації в Інстаграмі.

Він виклав спільне фото з батьком та заговорив про розчарування від цієї історії, яка, на його думку, виходить за межі простого рішення.

Нагадаємо, що президент Федерації футболу Італії Джованні Малаго "заблокував" прихід Пірло до тренерського містка італійської збірної через причетність до Росії. Андреа з осені 2025 року є амбасадором російської букмекерської контори "Fonbet",

"Я відчуваю величезну гіркоту. Не через тренерську лаву, яку у спорті здобувають і втрачають. А через атмосферу, що створилася навколо людини, яка завжди дозволяла роботі говорити за себе, не шукаючи коротких шляхів чи схвалення. Як син, але також як хлопець, який мріє побудувати майбутнє у футболі, усе це болить. Тому що шум, здається, має більше значення, ніж компетентність, повага та цінності. Що б не сталося, одна впевненість ніколи не зміниться: я пишаюся людиною, якою ти є, задовго до того, як професіоналом, якого всі знають. І цінності, яких ти мене навчив, завжди матимуть більшу вагу, ніж будь-який титул, оцінка чи суперечка", – написав Ніколо Пірло.

Пірло намагався пояснити свою позицію щодо зв'язків із Росією. Однак стало відомо, що італійська федерація повністю заморозила перемовини та скасувала фінальну зустріч із представниками наставника, яка мала відбутися 27 липня.

Через непризначення Пірло місцеву федерацію вирішили покинути її технічний директор Паоло Мальдіні та радник Леонардо.

Раніше інсайдери вже виключили можливість повернення до варіантів із Роберто Манчіні чи Антоніо Конте. Також була інформація, що Жузеп Гвардіола та Карло Анчелотті відмовилися очолити збірну Італії.