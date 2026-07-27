Мальдіні може залишити Федерацію футболу Італії через Пірло, який співпрацює з Росією

Технічний директор Федерації футболу Італії Паоло Мальдіні готовий подати у відставку, якщо національну збірну не очолить Андреа Пірло.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Легенда Мілана погодився на свою посаду лише під гарантії повної свободи вибору наставника команди. Після відмови Жузепа Гвардіоли він обрав саме Пірло як ідеального кандидата для довгострокового проєкту, відкинувши варіанти з Антоніо Конте та Роберто Манчіні.

Проте призначення опинилося під загрозою через співпрацю Андреа з російською букмекерською компанією, амбасадором якої він є з осені 2025 року. Це стало для Мальдіні несподіванкою, хоча в Італії з 2018 року "Декрет про гідність" суворо забороняє рекламу азартних ігор.

Наразі юристи Пірло намагаються врегулювати юридичні нюанси, а тренер прагне якомога швидше залишити клуб Юнайтед в ОАЕ, щоб очолити італійську збірну.

Нагадаємо, що напередодні сам наставник відреагував на неприємну для себе ситуацію. Він закликав не політизувати її.