Федерація керлінгу Росії втратила повноправний статус

Федерація керлінгу Росії (ФКР) більше не є повноправним членом World Curling.

Про це повідомляє Телеграм-канал Fair Play.

Ще минулого року ФКР була повноцінним членом World Curling і мала 12 голосів. Проте вже у 2026 році вона зазначена в документах і протоколах World Curling як тимчасовий член (Provisional member) без права голосу.

World Curling не публікувала окремої заявки щодо зміни статусу ФКР. Про цю зміну свідчать таблиці розподілу голосів між національними федераціями.

Таким чином, ФКР зберігає членство в організації, але не може вносити або формально підтримувати пропозиції та не має права голосу на Генеральній асамблеї. Отже, ФКР не матиме жодного впливу на вибори глави та трьох членів правління World Curling, які відбудуться з 3 до 6 вересня.

Позбавлення повноцінного членства ФКР пов'язане з відстороненням росіян від змагань з 2022 року. Згідно з пунктом 6.2.2 Конституції World Curling, національна федерація повинна щонайменше двічі протягом попередніх чотирьох років взяти участь у зональній кваліфікації, відбірковому турнірі, санкціонованому чемпіонаті світу або іншому визначеному змаганні. Без виконання цього пункту статус національної федерації змінюється з повноцінного на тимчасовий.

Нагадаємо, у березні поточного року Всеукраїнська федерація керлінгу засудила публічні заяви президента Федерації керлінгу Росії Дмітрія Свіщєва про тиск на міжнародну федерацію задля повернення російських спортсменів до міжнародних змагань.