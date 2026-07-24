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Бідний: Будь-який контакт МОК із Дегтярьовим стає абсолютно неприйнятним

Олег Дідух — 24 липня 2026, 15:00
Бідний: Будь-який контакт МОК із Дегтярьовим стає абсолютно неприйнятним
Матвій Бідний
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Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний поділився своєю думкою щодо відставки президента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Аркадія Дворковича.

Відповідний пост Бідний написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Росіянин Аркадій Дворкович залишає посаду очільника Міжнародної федерації шахів під тиском ЄС. Це ще одне підтвердження того, що наші зусилля дають конкретний результат. Докази причетності російських функціонерів до підтримки війни, які наша команда передавала партнерам в ЄС, спрацювали.

Наступний хід – за МОК. Очільник російського олімпійського комітету Михайло Дегтярьов відучора також під санкціями. Будь-який офіційний контакт МОК та міжнародних федерацій із ним стає абсолютно неприйнятним", – написав Бідний.

Нагадаємо, напередодні Дворкович, а також глава Міністерства спорту Росії та Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов, потрапили під санкції від Європейського союзу. Після цього Дворкович покинув свою посаду.

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