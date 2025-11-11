Називав "пилюкою" і звинувачував у привороті: дружина Коноплі розповіла про стосунки з гравцем Динамо

Дружина захисника Шахтаря та збірної України Юхима Коноплі, Анастасія, поділилася шокуючими подробицями своїх колишніх стосунків із гравцем київського Динамо Денисом Поповим.

У своєму телеграм-каналі Анастасія згадала, як футболіст принижував її та робив образливі зауваження:

"Мій колишній постійно казав мені, що я жінка, яка ніколи не буде мамою, бо я несерйозна. І що ніхто, крім нього, не одружиться зі мною, бо я – "пилюка кімнатна".

Але на цьому неприємні вислови не закінчувалися. За словами Анастасії, футболіст неодноразово говорив, що вона "страшна", але водночас вважав, що чоловіки цікавляться нею лише через зовнішність.

"А його мамка з сестрою доводили йому, що я зробила на нього приворот, і тому він веде себе як дол****б", – додала Анастасія без цензури.

Нагадаємо, що Денис Попов зустрічався з Анастасією до 2020 року. Вже через рік після розриву футболіст одружився з іншою дівчиною – Дар'єю, зробивши їй пропозицію влітку 2021-го.

Натомість Анастасія щасливо одружена з гравцем Шахтаря Юхимом Коноплею, з яким виховує спільну дитину.

Раніше повідомлялося, що Денис Попов став об'єктом глузувань у соцмережах після матчу проти Шахтаря в чемпіонаті України.

Читайте також : Фото Ексклюзив Конопля потрапив у скандал через лайки під російськими мемами: що про це каже Шахтар

Напередодні у Кубку України кияни святкували перемогу над "гірниками" (2:1), а після тієї зустрічі Попов дозволив собі доволі різкий вислів, назвавши теперішній склад донеччан "пародією".

Та у матчі УПЛ все обернулося проти нього: Шахтар здобув впевнену перемогу 3:1, а після фінального свистка футболіст команди суперника Ізакі Сілва не стримався – іронічно відреагував на заяву Попова, натякнувши, хто тепер "пародія".