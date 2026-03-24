Зірка WWE вразила фанатів вишуканими формами у гарячій фотосесії на пляжі

Легенда WWE Маріс Мізанін опинилася в центрі уваги завдяки яскравій фотосесії.

43-річна зірка провела час на пляжі в Лагуна-Біч (Каліфорнія) разом зі своїм чоловіком Майком, більш відомим як The Miz.

Під час зйомки Маріс позувала у стильному міні-бікіні, доповнивши образ капелюхом та сонцезахисними окулярами. Фотографом виступив її чоловік, що додало знімкам особливої атмосфери.

Світлини швидко зібрали тисячі вподобань у Instagram, де за життям зірки стежать мільйони підписників.

Нагадаємо, Маріс приєдналася до WWE ще у 2006 році, а згодом стала дворазовою чемпіонкою серед жінок.

Після паузи вона повернулася у 2016 році та часто з'являлася разом із Майком, зокрема у змішаних командних поєдинках. Пара також увійшла в історію, ставши першими подружжям, яке разом виступило на WrestleMania.

