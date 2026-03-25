Зірка збірної Швеції повернувся до колишньої дівчини після скандалу напередодні матчу проти України

Форвард Арсенала та збірної Швеції Віктор Дьокереш опинився у центрі уваги через особисте життя.

Схоже, нападник відновив стосунки зі своєю ексдівчиною та моделлю Інес Агіар. Саме вона дала фанатам гучний привід для чуток, опублікувавши серію фото та відео в Instagram.

Один із роликів був знятий на стадіоні "Мансфілда", де нещодавно грав Арсенал у Кубку Англії. І хоча Віктор Дьокереш тоді не виходив на поле, присутність Агіар на матчі виглядає більш ніж показово.

a inês decidiu acabar com os boatos de término numa segunda feira aleatoria pic.twitter.com/jy189ZqNUn — daniela ★ (@danielaasilvab) March 23, 2026

Додатковим підтвердженням стали лайки футболіста під її публікаціями, а також його підписка на соцмережі дівчини. Фанати одразу звернули на це увагу.

Нагадаємо, пара почала зустрічатися у 2024 році під час виступів Дьокереша за Спортінг, але розійшлася перед його трансфером до Лондона. За чутками, це було пов'язано з бажанням гравця повністю зосередитися на кар'єрі.

Цього сезону на рахунку 27-річного шведа 11 голів в 29 матчах АПЛ. Свою наступну гру Віктор проведе проти збірної України, яка відбудеться у четвер, 26 березня.

