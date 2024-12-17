Мудрик підтвердив допінг-тест, Челсі відсторонив гравця і почав розслідування: що відомо

Вінгер лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик підтвердив, що його проба на допінг виявилася позитивною.

Про це гравець написав у себе в Instagram.

Його вже тимчасово відсторонили від футболу, а Челсі розпочав власне розслідування інциденту.

"Я можу підтвердити, що отримав повідомлення про те, що зразок, який я надав ФА, містив заборонену речовину. Це стало для мене повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил, і я тісно співпрацюю зі своєю командою, щоб з'ясувати, як це могло статися.

Я знаю, що не зробив нічого поганого, і зберігаю надію, що незабаром повернуся на поле. Зараз я не можу сказати більше через конфіденційність процесу, але скажу, як тільки зможу", – йдеться у повідомленні.

Як нещодавно повідомлялося, Мудрику загрожує до чотирьох років дискваліфікації. Очікується, що найближчими днями буде відкрита проба "B".

За інформацією The Athletic, в аналізах Михайла виявили мельдоній, який поширений в Росії та країнах Балтії. У ЗМІ також повідомили, що позитивний тест на допінг він здав після матчу збірної України в листопаді.

Також цей інцидент прокоментував сам клуб. У заяві йдеться, що Челсі разом із Мудриком працюватимуть з відповідними органами, щоб встановити, що стало причиною несприятливого результату.

"І клуб, і Михайло повністю підтримують програму тестування ФА, і всі наші гравці, включаючи Михайла, регулярно проходять тестування. Михайло категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин. І Михайло, і клуб тепер працюватимуть з відповідними органами, щоб встановити, що стало причиною несприятливого результату. Клуб не буде надавати подальших коментарів", – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик пропустив 4 поспіль матчі Челсі. Востаннє до заявки українець входив ще 1 грудня в матчі АПЛ проти Астон Вілли, після чого лондонці заявили, що українець захворів.

Останнім гучним прикладом проваленого допінг-тесту був випадок із Полем Погба, який отримав 4-річну дискваліфікацію. Але пізніше вона була скорочена до 18 місяців. Це все одно не врятувало француза від розриву контракту з Ювентусом.

Це вже не перший допінг-скандал в українському футболі. Найвідомішими є скандали з футболістами Шахтаря Дарійо Срною (17 місяців), Олександром Рибкою (2 роки), а також нападником Динамо Артемом Бєсєдіним (1 рік).