Діні: Якщо Мудрик обманював – скатертиною йому дорога

Колишній англійський нападник Трой Діні поділився своєю думкою щодо Михайла Мудрика та його допінгової справи.

Слова ексзірки Вотфорда наводить TalkSport.

"Зараз він лише на етапі, коли відбудуться слухання щодо нього. Пройшов майже рік, і він просто втратив цей час. Якщо він винен, давайте завершимо цей процес. Якщо він обманював, то скатертиною йому дорога. Якщо ж це не так, то цей процес потрібно пришвидшити.

Якщо з якоїсь причини у нас буде ситуація як з Полем Погба, якому скоротили дискваліфікацію, він все одно вже втратив рік своєї ігрової кар’єри. Пік гравця триває щонайбільше три-чотири роки, якщо пощастить, а він зараз весь цей час втрачає. Тож, якщо він винен, давайте пришвидшимо цей процес", – заявив Діні.