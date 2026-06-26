Стасюк продовжив контракт із Буковиною

Захисник Буковини Петро Стасюк продовжив контракт із командою ще на один сезон.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Нова угода із 31-річним футболістом розрахована до 30 червня 2027 року.

Стасюк приєднався до Буковини в 2025 році. З того часу він зіграв у 33 матчах, де відзначився 3 голами та 8 результативними передачами.

Напередодні повідомлялося, що центральний півзахисник черкаського ЛНЗ В'ячеслав Танковський розпочне новий сезон у Буковині.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2025/26 Буковина стала чемпіоном Першої ліги та повернулася до УПЛ після 32-річної перерви.