Буковина домовилася про оренду півзахисника ЛНЗ

Центральний півзахисник черкаського ЛНЗ В'ячеслав Танковський розпочне новий сезон у Буковині.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, чернівецький клуб домовився про річну оренду досвідченого хавбека. Контракт Танковського з ЛНЗ завершується у 2027 році і обидва клуби поділять фінансове утримання футболіста.

У минулому сезоні Танковський зіграв за "фіолетових" 20 матчів, у яких забив 1 гол та віддав один асист. Під час футбольної кар'єри вихованець Шахтаря виступав за Маріуполь, Зорю, Арсенал, Металіст, Дніпро-1 та Полісся.

На початку 2025 року В'ячеслав приєднався до ЛНЗ. З того часу хавбек відіграв 33 поєдинки, забив 2 голи та відзначився 1 асистом. У 2017 році Танковський викликався до національної збірної України, але так і не дебютував за "синьо-жовтих".

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2025/26 Буковина стала чемпіоном Першої ліги та повернулася до УПЛ після 32-річної перерви. Раніше повідомлялося, що Буковина зацікавлена у трансфері лівого півзахисника Балкані Алміра Криезіу.