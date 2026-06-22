Лідер Кривбаса став першим літнім новачком Буковини

Буковина представила першого новачка команди у літнє міжсезоння. Гравцем "жовто-чорних" став півзахисник Максим Задерака.

Про це повідомив офіційний сайт Буковини.

Досвідчений футболіст підписав контракт із чернівецьким клубом на два роки. Атакувальний півзахисник гратиме під 20-м номером.

Максим Задерака є вихованцем Олександрії. На професійному рівні захищав кольори донецького Металурга, кам'янської Сталі, Олександрії, Арарата, Металіста 1925.

Починаючи з 2022 року, виступав за Кривбас, де став капітаном та одним із лідерів команди. У минулому сезоні Максим зіграв за криворіжців 29 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 2 асисти.

Після завершення чемпіонату Задерака залишив Кривбас на правах вільного агента. Портал Transfermarkt оцінює 31-річного футболіста у 600 тисяч євро.

Нагадаємо, що Буковина стала чемпіоном Першої ліги та повернулася до еліти українського футболу після 32-річної перерви.