5 місце буде крутим результатом: Тренер Буковини – про очікування від команди в УПЛ

Головний тренер Буковини Сергій Шищенко поділився очікуваннями від сезону-2026/27 Української Прем'єр-ліги.

Про це він розповів у коментарі ютуб-каналу ВГРІ.

Також він розповів, коли все таки зрозумів, що Буковина стане чемпіоном Першої ліги України.

"Я з початку чемпіонату думав, що ми будемо чемпіонами. Після першої частини чемпіонату це точно було зрозуміло, що ми будемо вже чемпіонами. У нас був відрив 12 очок, і я розумів, наскільки в нас чудова команда, яка не дасть наздогнати себе конкурентам.

Сказав би, 100 відсотків (що будуть чемпіонами – прим). Я ж вірю в команду, вірю в своїх хлопців. Я ж казав уже: я вірив, що ми будемо чемпіонами, ще перед чемпіонатом, на 100 відсотків вірив, що ми будемо в УПЛ, а що будемо чемпіонами – напевно, на 90 відсотків. А після першої частини – на тисячу відсотків вірив, що ми будемо чемпіонами".