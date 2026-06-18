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5 місце буде крутим результатом: Тренер Буковини – про очікування від команди в УПЛ

Володимир Слюсарь — 18 червня 2026, 18:31
5 місце буде крутим результатом: Тренер Буковини – про очікування від команди в УПЛ
Сергій Шищенко
ФК Буковина

Головний тренер Буковини Сергій Шищенко поділився очікуваннями від сезону-2026/27 Української Прем'єр-ліги.

Про це він розповів у коментарі ютуб-каналу ВГРІ.

"Для нашого клубу, 100 відсотків, п'яте місце буде крутим результатом. А потім, у наступний рік – вже інший крок (вихід до єврокубків – прим.)"

Також він розповів, коли все таки зрозумів, що Буковина стане чемпіоном Першої ліги України.

"Я з початку чемпіонату думав, що ми будемо чемпіонами. Після першої частини чемпіонату це точно було зрозуміло, що ми будемо вже чемпіонами. У нас був відрив 12 очок, і я розумів, наскільки в нас чудова команда, яка не дасть наздогнати себе конкурентам.

Сказав би, 100 відсотків (що будуть чемпіонами – прим). Я ж вірю в команду, вірю в своїх хлопців. Я ж казав уже: я вірив, що ми будемо чемпіонами, ще перед чемпіонатом, на 100 відсотків вірив, що ми будемо в УПЛ, а що будемо чемпіонами – напевно, на 90 відсотків. А після першої частини – на тисячу відсотків вірив, що ми будемо чемпіонами".

Нагадаємо, що Буковина стала чемпіоном Першої ліги та здобула путівку до УПЛ. Через невідповідність стадіону в Чернівцях вимогам Української Прем'єр-ліги, перші домашні матчі сезону "жовто-чорні" проведуть у Львові та Тернополі.

Буковина Сергій Шищенко

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