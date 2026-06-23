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Буковина підсилиться хорватським півзахисником

Олексій Мурзак — 23 червня 2026, 16:12
Буковина підсилиться хорватським півзахисником
Міхаель Клепач
ФК Широкі Брієг

Чернівецька Буковина підпише хорватського півзахисника.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, йдеться про 28-річного Міхаеля Клепача, який перейде до українського клубу на правах вільного агента.

Останній сезон Клепач відіграв у боснійському клубі Широкі Брієг – 14 матчів, 3 голи.

Напередодні Буковина представила першого новачка команди у літнє міжсезоння. Гравцем "жовто-чорних" став півзахисник Максим Задерака.

Нагадаємо, що Буковина стала чемпіоном Першої ліги та повернулася до еліти українського футболу після 32-річної перерви.

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