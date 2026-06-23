Буковина продовжила контракти з основними нападником та хавбеком

Буковина продовжила контракти з двома ключовими гравцями команди.

Про це повідомила пресслужба чернівецького клубу.

Йдеться про центрального півзахисника Віталія Грушу та нападника Олега Кожушка. Обидві угоди продовжені ще на один рік – до 30 червня 2027 року.

У розіграші Першої ліги сезону-2025/26 Груша провів усі 30 матчів, у яких записав до свого активу 6 забитих м'ячів та 8 результативних передач.

Водночас Кожушко за підсумками попередньої кампанії потрапив у топ-10 найкращих бомбардирів чемпіонату та до символічної збірної Першої ліги. На його рахунку 24 матчі, в яких він забив 8 голів та віддав 6 асистів.

Напередодні стало відомо, що чернівецький клуб підсилиться хорватським півзахисником.