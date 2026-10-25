Я зрозумів, що мене тут справді хочуть бачити: Петраков – про рішення очолити Кривбас
Олександр Петраков поділився першими враженнями від призначення на посаду головного тренера Кривбаса.
Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.
"Позитивні емоції. Мені показали інфраструктуру, все дуже подобається. Знайомлюся з хлопцями, формую тренерський штаб. Усе сталося дуже швидко. Я зрозумів, що мене тут справді хочуть бачити, а це для мене дуже важливо", – сказав Петраков.
Також колишній тренер збірної України розповів, чого очікувати вболівальникам від гри команди під його керівництвом:
"Який футбол я люблю, ви обов'язково побачите на полі. Раніше мене критикували за так званий вертикальний футбол в Україні.
Для мене ключове – це швидкий перехід від оборони до атаки, максимальна самовіддача та щоб в очах гравців горів вогонь. Наскільки вони зараз готові функціонально, я поки сказати не можу, але будемо працювати".
Зазначимо, що Петраков підписав контракт до кінця сезону-2027/2028. В угоді прописана можливість продовження співпраці ще на один рік.
Дебютний матч на новій посаді досвідчений тренер проведе вже 25 жовтня. Кривбас о 13:00 на виїзді зустрінеться з Буковиною.